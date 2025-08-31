Про це пише 24 Канал з посиланням на пост історика та військового Ореста Круковського.

Що відомо про участь Андрія Парубія в об'єднанні "Спадщина"?

Військовий опублікував фото з вишколу в Карпатах, в якому брав участь майбутній очільник Парламенту Андрій Парубій. За словами Круковського, це був травень 1996 року. Тоді Андрій Парубій він став "місточком", аби його побратими могли перейти скелі. Тоді молоді бійці рухалися з Ямельниці до Урича.



Парубій допомагає іншим учасникам об'єднання перейти скелі / Фото зі сторінки Ореста Круковського

Відповідне фото ще у 2013 році публікував сам Андрій Парубій з нагоди 25-ї річниці "Спадщини".

Коли юнаки не могли пройти через глибоке провалля поміж скель, я став на "місток" над проваллям і юнаки переходили по мені. Зате усі залишилися живі. А друг "Сокіл" на вечірній ватрі навіть подарував мені свій цукерок в знак подяки,

– згадував Парубій.

Відомо, що в Об'єднанні Української Молоді "Спадщина" Парубій мав псевдо "Вовк". У таборах та вишколах він брав участь ще з 1987 року. Інші учасники об'єднання згадують участь Андрія Парубія у творенні Товариства сприяння Збройним силам і Військово-морському флоту "Патріот України" та у двох революціях на Майдані Незалежності.



Молодий Андрій Парубій під час військових вишколів / Фото з телеграму Андрія Дрозди

