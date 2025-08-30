Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Львовской ОВА Максима Козицкого.

Андрея Парубия убили во Львове

По данным Нацполиции, около полудня 30 августа правоохранители получили сообщение о стрельбе в Сиховском районе Львова. В результате полученных травм пострадавший погиб на месте.

Установлено, что погибший – известный общественный и политический деятель 1971 года рождения,

– говорилось в сообщении полиции.

К раскрытию и расследованию привлечены следственно-оперативные группы Главного следственного управления Нацполиции и полиции Львовщины, Служба безопасности Украины и другие необходимые органы.

Буквально через несколько минут стало известно, что речь идет о бывшем председателе Верховной Рады Андрее Парубии.

Задействованы все профильные службы. Потерпевший скончался до приезда медиков. Искренние соболезнования семье погибшего,

– написал Козицкий.