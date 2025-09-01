Про повідомив заступник голови Нацполіції Андрій Нєбитов, відповідаючи на питання журналістів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг у Львові.
Чи звертався Парубій по охорону?
До Національної поліції Андрій Парубій не звертався за надання йому охорони, – сказав Нєбитов.
Керівник управління СБУ у Львівській області Вадим Онищенко, який також був присутній на брифінгу, уточнив:
"До Служби безпеки України – теж саме. Звернень від Парубія не було. Від його оточення теж саме".
Коментуючи інформацію про можливе стеження за депутатом, начальник поліції Львівщини Олександр Шляховський зауважив:
"На цей час ми опрацьовуємо це питання, вивчаємо здобуті нами вже докази. І будемо готові сказати, коли їх опрацюємо і це не зашкодить слідству".
Що відомо про вбивство Андрія Парубія у Львові?
У Львові у Франківському районі 30 серпня 2025 року вбили колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія. Внаслідок отриманих травм він загинув на місці.
Підозрюваного у вбивстві вже затримали, він дав перші показання. Володимир Зеленський зазначив, що ведуться невідкладні слідчі дії для встановлення обставин вбивства, а правоохоронці працюють цілодобово.
З Парубієм попрощаються у Києві. 1 вересня о 18:30 на Майдані Незалежності відбудеться чин прощання та вечір спогадів про політика.