Про повідомив заступник голови Нацполіції Андрій Нєбитов, відповідаючи на питання журналістів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг у Львові.

Чи звертався Парубій по охорону?

До Національної поліції Андрій Парубій не звертався за надання йому охорони, – сказав Нєбитов.

Керівник управління СБУ у Львівській області Вадим Онищенко, який також був присутній на брифінгу, уточнив:

"До Служби безпеки України – теж саме. Звернень від Парубія не було. Від його оточення теж саме".

Коментуючи інформацію про можливе стеження за депутатом, начальник поліції Львівщини Олександр Шляховський зауважив:

"На цей час ми опрацьовуємо це питання, вивчаємо здобуті нами вже докази. І будемо готові сказати, коли їх опрацюємо і це не зашкодить слідству".

Що відомо про вбивство Андрія Парубія у Львові?