Очільник Нацполіції Іван Вигівський у дописі в фейсбук розповів, що зловмисник готувався до злочину тривалий час. Зокрема, він стежив за нардепом, вивчав його маршрути і планував свою втечу, передає 24 Канал.

У Нацполіції вже опублікували кадри із затримання підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія.

Можливий вбивця Андрія Парубія / Фото поліція

Вигівський нагадав, що вбивця замаскувався під кур'єра й відкрив вогонь по політику просто серед білого дня. Усього він здійснив вісім пострілів, після чого переконався, що жертва померла.

Опісля злочинець намагався замести сліди – перевдягнувся, позбувся зброї і почав переховуватися на Хмельниччині.

Та втекти не вдалося. Цілодобова робота поліцейських Львівщини та центрального апарату НПУ дала свій результат – зухвалого вбивцю затримано, необхідні докази зібрано,

– наголосив очільник Нацполіції.

Він підкреслив, що у вбивстві Парубія є російський слід.

Нападнику не вдалося втекти від українських правоохоронців / Фото поліція

