Так, у пості в фейсбук Управління державної охорони України опублікувало уривок із закону "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб", передає 24 Канал.
Чи мало УДО надати Андрію Парубію охорону?
У статті 6 "Забезпечення безпеки посадових осіб" йдеться про те, що у місцях постійного та тимчасового перебування гарантується безпека:
- Голови Верховної Ради України;
- Прем'єр-міністра України;
- Голови Конституційного Суду України;
- Голови Верховного Суду;
- Першого заступника Голови Верховної Ради України;
- Першого віцепрем'єр-міністра України;
- Міністра закордонних справ України;
- Генерального прокурора;
- Міністра оборони України;
- заступника Голови Верховної Ради України.
Протягом строку повноважень зазначених у цій статті посадових осіб також гарантується безпека членів їхніх сімей, які проживають разом з ними або супроводжують їх. Після припинення повноважень зазначені посадові особи забезпечуються державною охороною протягом одного, крім випадків набрання законної сили обвинувальним вироком щодо них.
Що відомо про вбивство Андрія Парубія?
- 30 серпня опівдні на вулиці Єфремова у Львові був застрелений відомий політичний діяч Андрій Парубій.
- Політика вбили кількома пострілами з вогнепальної короткоствольної зброї, коли він прямував на тренування у спортзалі.
- Ймовірний вбивця був одягнутий як кур'єр Glovo. Поліція досі розшукує його.
- Нардеп Володимир Ар'єв повідомив, що пів року тому з'явилися повідомлення щодо можливих загроз для деяких політиків. зокрема Андрія Парубія. Тоді ексглава Верховної Ради звернувся із проханням надати йому охорону, але отримав відмову.