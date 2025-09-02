Про це з місця подій розповіла журналістка 24 Каналу журналістка Зоряна Казмірук, зауваживши, що суд відправив його під варту на 60 діб без права внесення застави. Сам підозрюваний зізнався у злочині та не заперечував рішення.
Дивіться також Приїхали представники влади, друзі та небайдужі: як проходить чин похорону Андрія Парубія
Що відомо із засідання суду над ймовірним вбивцею Парубія?
За словами журналістки, підозрюваним є Михайло Сцельніков. Раніше він не був судимий. Крім того, перед судовим засіданням він зізнався журналістам, що здійснив злочин з особистих мотивів, щоб "помститись українській владі".
Також він хоче, щоб його обміняли і він зміг поїхати до Росії шукати тіло свого безвісти зниклого сина. Він також сказав, що не було жодного тиску з боку Росії,
– наголосила вона.
Натомість керівник Львівської міської прокуратури Микола Мерет після судового засідання повідомив, що російський слід у вбивстві досі перевіряють.
Також він сказав, що після вбивства підозрюваний намагався приховати свій злочин – втік до лісу та спалив одяг, в якому вбив Парубія, а також втопив в болоті свій транспортний засіб. Однак його знайшли правоохоронці.
Казмірук додала, що в розмові з журналістами підозрюваний сказав, що обрав саме Парубія, бо знав, де він живе. Водночас на засіданні він не заперечував звинувачення.
Вбивство Парубія: що відомо?
- 30 серпня у Львові Андрія Парубія вбили у Франківському районі, він помер до приїзду медиків. Нацполіція та СБУ заявили, що Парубій не звертався до них з проханням про охорону.
- Вбивцю затримали на Хмельниччині. ЗМІ писали, що його могли шантажувати російські спецслужби. Водночас правоохоронці повідомили, що мотиви повідомлять після проведення відповідних слідчих дій.
- Відомо, що підозрюваний Сцельніков у 2003 році відкрив власний ФОП та мав борги у податковій. Цікаво, що його перша дружина і матір спільного сина сказала, що колишній чоловік "вбив свою дитину вдруге".