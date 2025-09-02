Об этом с места событий рассказала журналистка 24 Канала журналистка Зоряна Казмирук, отметив, что суд отправил его под стражу на 60 суток без права внесения залога. Сам подозреваемый признался в преступлении и не отрицал решение.

Смотрите также Приехали представители власти, друзья и неравнодушные: как проходит чин похорон Андрея Парубия

Что известно с заседания суда над вероятным убийцей Парубия?

По словам журналистки, подозреваемым является Михаил Сцельников. Ранее он не был судим. Кроме того, перед судебным заседанием он признался журналистам, что совершил преступление по личным мотивам, чтобы "отомстить украинской власти".

Также он хочет, чтобы его обменяли и он смог поехать в Россию искать тело своего без вести пропавшего сына. Он также сказал, что не было никакого давления со стороны России,

– подчеркнула она.

Зато руководитель Львовской городской прокуратуры Николай Мерет после судебного заседания сообщил, что российский след в убийстве до сих пор проверяют.

Также он сказал, что после убийства подозреваемый пытался скрыть свое преступление – убежал в лес и сжег одежду, в которой убил Парубия, а также утопил в болоте свое транспортное средство. Однако его нашли правоохранители.

Казмирук добавила, что в разговоре с журналистами подозреваемый сказал, что выбрал именно Парубия, потому что знал, где он живет. В то же время на заседании он не отрицал обвинения.

Убийство Парубия: что известно?