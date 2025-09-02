Про це з місця подій розповіла журналістка 24 Каналу Зоряна Казмірук, зауваживши, що не всі люди змогли зайти до церкви. Далі чин похорону рушить до центру міста.
Як проходить чин похорону Андрія Парубія?
За словами журналістки, на прощання з Парубієм до Львова приїхали голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, колишній президент Петро Порошенко, колишній прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, нардеп Олексій Гончаренко, Олександр Турчинов, Юрій Луценко та Юлія Тимошенко.
Колеги Парубія на похороні / Фото Маргарити Волошиної, 24 Канал, BBC та hromadske
Казмірук зауважила, що в соборі перебувають друзі Парубія та місцеві жителі.
"Це втрата на рівні Ірини Фаріон. Парубій є в одному ряді з тими, хто вніс величезний внесок в нашу державність, в здобуття незалежності та її відстоювання. Він був "командиром" в часи Революції Гідності, взяв на себе всю відповідальність за Майдан", – сказав Тарас Пахолюк, депутат першого демократичного скликання Львівської обласної ради.
Журналістка зазначила, що прийшло настільки багато людей, що не всі помістились всередину храму. Багато людей стоять на вулиці або за межами території церкви.
Згодом церемонія поховання рушить на Площу Ринок, де відбудеться загальноміська церемонія. Поховають Парубія на Личаківському кладовищі.
Вбивство Андрія Парубія: коротко
- 30 серпня у Франківському районі Львова Андрія Парубія застрелили, він загинув до приїзду медиків.
- До розслідування залучили слідчо-оперативні групи Головного слідчого управління Нацполіції та поліції Львівщини та СБУ. Володимир Зеленський висловив співчуття рідним та близьким.
- 1 вересня у Хмельницькій області вдалось затримати ймовірного вбивцю – 52-річного львів'янина. Вже сьогодні йому обирають запобіжний захід.
- Підозрюваний Михайло Сцельніков зізнався у вбивстві Парубія. Він заявив, що це "особиста помста українській владі" і сліду з боку Росії тут немає.