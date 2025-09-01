У понеділок, 1 вересня, – парастас в Архікатедральному Соборі святого Юра, а у вівторок, 2 вересня, – чин похорону. Як загиблого проводять в останню путь – слідкуйте в матеріалі 24 Каналу.
Як відбувається прощання з Андрієм Парубієм?
Віддати шану ексголові Верховної Ради прийшли сотні місцевих. На Майдані Незалежності виступив звільнений з російського полону колишній мер Херсону – Володимир Миколаєнко. Його зустріли оплесками. Ми прийшли попрощатися з людиною, яка є героєм та гордістю України. Ми втратили одного з наших найкращих синів. Я з Андрієм Парубієм познайомився у 2013 році, а потім ми бачилися кілька разів на Майдані. Близько ми не спілкувалися, але я завжди відчував від нього силу духу і бажання зробити Україну дійсно вільною, Мітинг на Майдані Незалежності / Фото Валентини Поліщук Чин прощання та вечір спогадів про нардепа відбувся й на Майдані Незалежності в Києві. На мітингу зібралось кілька сотень людей, зокрема дипломати, активісти, учасники Революції Гідності, депутати фракції ЄС тощо. Усередині храму не вистачило місця для всіх небайдужих, тож частина людей стоїть на вулиці. Поховають Андрія Парубія на Личаківському кладовищі.
Парастас у Соборі святого Юра у Львові
На мітингу пам'яті виступив колишній мер Херсону Володимир Миколаєнко
– сказав ексмер.
Прощання на Майдані Незалежності у Києві
Мітинг на Майдані Незалежності / Фото Валентини Поліщук
Труну занесли до собору для відспівування
