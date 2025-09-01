В понедельник, 1 сентября, – парастас в Архикафедральном Соборе святого Юра, а во вторник, 2 сентября, – чин похорон. Как погибшего провожают в последний путь – следите в материале 24 Канала.

Как происходит прощание с Андреем Парубием?

20:00, 1 сентября

Парастас в Соборе святого Юра во Львове

Отдать дань уважения экс-главе Верховной Рады пришли сотни местных.

19:45, 1 сентября

На митинге памяти выступил бывший мэр Херсона

На Майдане Независимости выступил освобожденный из российского плена бывший мэр Херсона – Владимир Николаенко. Его встретили аплодисментами.

Мы пришли попрощаться с человеком, который является героем и гордостью Украины. Мы потеряли одного из наших лучших сыновей. Я с Андреем Парубием познакомился в 2013 году, а потом мы виделись несколько раз на Майдане. Мы не общались близко, но я всегда чувствовал от него силу духа и желание сделать Украину действительно свободной,
– сказал экс-мэр.

19:30, 1 сентября

Прощание на Майдане Независимости в Киеве

Чин прощания и вечер воспоминаний о нардепе состоялся и на Майдане Независимости в Киеве.

На митинге собралось несколько сотен человек, в том числе дипломаты, активисты, участники Революции Достоинства, депутаты фракции ЕС и другие.

19:10, 1 сентября

Гроб занесли в собор для отпевания

Внутри храма не хватило места для всех неравнодушных, поэтому часть людей стоит на улице.

Что известно о прощании с политиком?

  • 1 сентября в 19:00 в Архикафедральном Соборе святого Юра во Львове состоится парастас.
  • 2 сентября в 12:00 там начнутся похороны.
  • 2 сентября ориентировочно в 12:30 на площади Рынок, возле Ратуши, планируют общегородскую церемонию прощания.

Похоронят Андрея Парубия на Лычаковском кладбище.