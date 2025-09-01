В понедельник, 1 сентября, – парастас в Архикафедральном Соборе святого Юра, а во вторник, 2 сентября, – чин похорон. Как погибшего провожают в последний путь – следите в материале 24 Канала.
Смотрите также Во Львове застрелили Парубия, задержанному сообщили о подозрении: все, что известно на данный момент
Как происходит прощание с Андреем Парубием?
Отдать дань уважения экс-главе Верховной Рады пришли сотни местных. На Майдане Независимости выступил освобожденный из российского плена бывший мэр Херсона – Владимир Николаенко. Его встретили аплодисментами. Мы пришли попрощаться с человеком, который является героем и гордостью Украины. Мы потеряли одного из наших лучших сыновей. Я с Андреем Парубием познакомился в 2013 году, а потом мы виделись несколько раз на Майдане. Мы не общались близко, но я всегда чувствовал от него силу духа и желание сделать Украину действительно свободной, Митинг на Майдане Независимости / Фото Валентины Полищук Чин прощания и вечер воспоминаний о нардепе состоялся и на Майдане Независимости в Киеве. На митинге собралось несколько сотен человек, в том числе дипломаты, активисты, участники Революции Достоинства, депутаты фракции ЕС и другие. Митинг на Майдане Независимости / Фото Валентины Полищук Внутри храма не хватило места для всех неравнодушных, поэтому часть людей стоит на улице. Похоронят Андрея Парубия на Лычаковском кладбище.
Парастас в Соборе святого Юра во Львове
На митинге памяти выступил бывший мэр Херсона
– сказал экс-мэр.
Прощание на Майдане Независимости в Киеве
Гроб занесли в собор для отпевания
Что известно о прощании с политиком?
Отдать дань уважения экс-главе Верховной Рады пришли сотни местных.
На Майдане Независимости выступил освобожденный из российского плена бывший мэр Херсона – Владимир Николаенко. Его встретили аплодисментами.
Мы пришли попрощаться с человеком, который является героем и гордостью Украины. Мы потеряли одного из наших лучших сыновей. Я с Андреем Парубием познакомился в 2013 году, а потом мы виделись несколько раз на Майдане. Мы не общались близко, но я всегда чувствовал от него силу духа и желание сделать Украину действительно свободной,
Митинг на Майдане Независимости / Фото Валентины Полищук
Чин прощания и вечер воспоминаний о нардепе состоялся и на Майдане Независимости в Киеве.
На митинге собралось несколько сотен человек, в том числе дипломаты, активисты, участники Революции Достоинства, депутаты фракции ЕС и другие.
Митинг на Майдане Независимости / Фото Валентины Полищук
Внутри храма не хватило места для всех неравнодушных, поэтому часть людей стоит на улице.
Похоронят Андрея Парубия на Лычаковском кладбище.