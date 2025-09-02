Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на 110 ОМБр.

Чому сталася трагедія з вбивством Парубія?

Як зауважили у пресслужбі, це трагедія, оскільки у драмі головний герой переживає страждання, бореться з перепонами та досягає перемоги. В трагедії він бореться, але його чекає невдача.

Зі свідчень вбивці, за вбивство будь-кого з державних діячі України йому повернуть тіло його сина який боровся за вільну Україну. Горе батька, та особиста тупість призвела до біди,

– вказали у 110 ОМБр.

Там висловили жаль з приводу того, що ми не повернемо загиблих. "Суцільний біль", – наголосили військові.

Що відомо про вбивцю Андрія Парубія?