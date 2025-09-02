Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 110 ОМБр.

Смотрите также Во Львове прощаются с Андреем Парубием: как проходит церемония – фото и видео

Почему произошла трагедия с убийством Парубия?

Как отметили в пресс-службе, это трагедия, поскольку в драме главный герой переживает страдания, борется с преградами и достигает победы. В трагедии он борется, но его ждет неудача.

Из показаний убийцы, за убийство любого из государственных деятелей Украины ему вернут тело его сына который боролся за свободную Украину. Горе отца, и личная тупость привела к беде,

– указали в 110 ОМБр.

Там выразили сожаление по поводу того, что мы не вернем погибших. "Сплошная боль", – отметили военные.

Что известно об убийце Андрея Парубия?