Об этом во время брифинга заявил заместитель председателя Национальной полиции, руководитель криминальной полиции Андрей Небытов, передает 24 Канал.

Как подозреваемый хотел убежать от ответственности?

Следователи рассматривают возможность, что человек, которого подозревают в убийстве бывшего председателя Верховной Рады и народного депутата IX созыва Андрея Парубия, планировал побег за границу.

Мы не исключаем, что лицо намеревалось выехать за пределы Украины. Это проверяется,

– сказал Небытов.

Он уточнил, что на данный момент одному лицу вручено уведомление о подозрении.

"Сейчас о сообщниках неизвестно. Не отвергли ни одной версии, но приоритетной для нас является отработка информации о возможном именно российского следа", – подчеркнул он.

Подозреваемый – уроженец Львова 1973 года рождения, проживал в городе. Официального места работы не имел, подрабатывал случайными заработками.

"Он имел определенные обстоятельства, при которых совершил это убийство. Мы не хотим давать детали, почему, какой мотив. И СБУ говорит, и Нацполиция, которая расследует дело, и Офис генпрокурора говорит, что надо отработать детали", – отметил Небытов.

Что известно об убийстве Андрея Парубия?