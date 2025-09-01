Про це під час брифінгу заявив заступник голови Національної поліції, керівник кримінальної поліції Андрій Нєбитов, передає 24 Канал.

Як підозрюваний хотів втекти від відповідальності?

Слідчі розглядають можливість, що чоловік, якого підозрюють у вбивстві колишнього голови Верховної Ради та народного депутата IX скликання Андрія Парубія, планував утечу за кордон.

Ми не виключаємо, що особа мала намір виїхати за межі України. Це перевіряється,

– сказав Нєбитов.

Він уточнив, що на даний момент одній особі вручено повідомлення про підозру.

"Наразі про спільників невідомо. Не відкинули жодної версії, але пріоритетною для нас є відпрацювання інформації щодо можливого саме російського сліду", – наголосив він.

Підозрюваний – уродженець Львова 1973 року народження, проживав у місті. Офіційного місця роботи не мав, підробляв випадковими заробітками.

"Він мав певні обставини, за яких вчинив це вбивство. Ми не хочемо давати деталі, чому, який мотив. І СБУ каже, і Нацполіція, яка розслідує справу, і Офіс генпрокурора каже, що треба відпрацювати деталі", – зазначив Нєбитов.

