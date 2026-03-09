Тож через це зустріч, яка планувалася на цей тиждень, відкладається. Про це повідомив Володимир Зеленський.

Дивіться також У Трампа відповіли, чи він ще вірить в успіх мирних переговорів між Україною та Росією

Що сказав Зеленський про переговори?

Як наголосив Зеленський, Україна готова до зустрічі переговорних команд в будь-який момент у форматі, який допоможе й буде реалістичним з точки зору закінчення війни.

Команда доповіла інформацію щодо планів російської сторони, наскільки це нам відомо передусім завдяки діяльності наших розвідок,

– також додав президент.

Він доручив команді ще раз поспілкуватися із американською стороною. Це потрібно, щоб підтвердити готовність України до стратегічної спільної роботи заради безпеки, зокрема, в захисті від ударних дронів, а також для підтвердження готовності змістовно працювати для закінчення війни Росії проти України.

Зеленський зауважив, що Росія наразі робить спроби зманіпулювати ситуацією на Близькому Сході та в регіоні Затоки на користь своєї агресії. Не проти країна-терористка й перетворити удари Ірану по сусідах та базах США на другий фронт російської війни проти України і всього Заходу.

"Цього точно не можна допускати. Злу не можна давати можливостей для координації, але захист життя повинен бути чітко скоординованим. Саме заради цього працюємо. Дякую всім, хто допомагає!" – зазначив український президент.