Тристоронні мирні переговори стосовно встановлення миру в Україні можуть невдовзі відновитися. Повідомляється, що нова зустріч делегацій запланована на середу, 11 березня.
Про таке поінформувало обізнане джерело NV.
Очікується, що новий раунд тристороннійх перемовин пройде в турецькому Стамбулі.