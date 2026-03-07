Про це повідомляє CBS News.

Що у Білому домі кажуть про можливість досягнення миру в Україні?

Під час спілкування з журналістами Лівітт запитали, чи змінилася позиція американського президента після повідомлень про те, що Росія нібито передає Ірану розвідувальні дані, які можуть використовуватися для ударів по американських силах. У відповідь Левітт наголосила, що глава держави все ще переконаний у можливості дипломатичного врегулювання конфлікту.

Думаю, президент сказав би, що мир, як і раніше, є досяжною метою стосовно війни між Росією та Україною. Ви бачили, як спецпосланець Віткофф вчора опублікував твіт, оголосивши про новий обмін полоненими між РФ і Україною, тож це те, чого ця адміністрація, як і раніше, хоче домогтися, і те, над чим, я знаю, президент і надалі працюватиме,

– заявила речниця Білого дому.

Журналісти також поцікавилися, чи висловлював Трамп невдоволення президенту Росії Володимиру Путіну через можливу передачу розвідданих Ірану. Левітт відповіла, що "надасть президенту можливість висловитися з цього приводу безпосередньо".

