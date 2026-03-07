Об этом сообщает CBS News.

Что в Белом доме говорят о возможности достижения мира в Украине?

Во время общения с журналистами Ливитт спросили, изменилась ли позиция американского президента после сообщений о том, что Россия якобы передает Ирану разведывательные данные, которые могут использоваться для ударов по американским силам. В ответ Левитт подчеркнула, что глава государства все еще убежден в возможности дипломатического урегулирования конфликта.

Думаю, президент сказал бы, что мир, по-прежнему, является достижимой целью относительно войны между Россией и Украиной. Вы видели, как спецпосланник Уиткофф вчера опубликовал твит, объявив о новом обмене пленными между РФ и Украиной, поэтому это то, чего эта администрация, по-прежнему, хочет добиться, и то, над чем, я знаю, президент и в дальнейшем будет работать,

– заявила пресс-секретарь Белого дома.

Журналисты также поинтересовались, высказывал ли Трамп недовольство президенту России Владимиру Путину из-за возможной передачи разведданных Ирану. Левитт ответила, что "предоставит президенту возможность высказаться по этому поводу непосредственно".

Какие сигналы из США были в последнее время относительно мирных переговоров?