Так, 5 марта глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США и Израиль пытаются втянуть страны Персидского залива в конфликт так же, как Запад якобы втянул Украину в конфликт с Россией. Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).

Как Россия использует войну в Иране против США и Украины?

Министр отметил, что многие российские политики, политологов и аналитиков обеспокоены тем, что США проводят операции против стран, с которыми ведут переговоры, а также тем, как это влияет на мирные переговоры по Украине.

Справка: На момент начала операции США против Ирана между странами происходили переговоры по ядерному вооружению. Они не принесли никакого прогресса. В то же время стороны договорились о новой встрече на техническом уровне в Вене.

Лавров одновременно отметил, что сам Кремль не наблюдает признаков того, что США ведут переговоры с Россией недобросовестно, избегая чрезмерной критики администрации Трампа.

Между тем другие российские чиновники резко комментируют используют американскую операцию против Ирана, одновременно пытаясь дискредитировать переговоры, которые ведут США по Украине.

Например, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прямо раскритиковал Дональда Трампа за проведение миротворческих инициатив одновременно с военными операциями против Ирана.

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы России по международным делам Алексей Чепа заявил, что операции в Иране вряд ли полностью сорвут переговоры по Украине, но предупредил, что Россия может поставить под сомнение свое доверие к тому, что США могут выступать "беспристрастным и честным" посредником.

Член Комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник призвал Россию увеличить военную поддержку Ирана, поскольку Россия "не может допустить уничтожения Ирана".

Аналитики ISW отмечают, что Кремль давно затягивает мирные переговоры в Украине. Россия не заинтересована в договоренностях, которые не соответствуют ее первоначальным требованиям. В то же время ей приходится осторожно действовать, чтобы избежать санкций США или других давлений, которые заставили бы вести серьезные переговоры.

Кремль также должен балансировать между двусторонними отношениями с США и своими отношениями с союзниками и партнерами, включая тех, кто является противником США, как Иран.

По мнению экспертов, Россия может использовать прямые критические заявления о США как "ненадежного" партнера по переговорам, чтобы снять с себя ответственность в случае будущей неудачи переговоров по войне в Украине.

