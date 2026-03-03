Он уже даже провел телефонные разговоры с некоторыми лидерами государств Персидского залива. Такую оценку действиям российского диктатора дали аналитики Института изучения войны (ISW).
К теме Могут давить на Путина: эксперт указал на важный нюанс заявления Зеленского на Ближний Восток
Как Путин хочет использовать ситуацию в Иране?
Главарь Кремля после начала американо-израильской операции против Ирана вспомнил о существовании международного права и призвал к прекращению огня на Ближнем Востоке.
При этом террор украинских городов со стороны России продолжается почти непрерывно уже более 4 лет полномасштабной войны.
Впрочем, Владимир Путин решил сначала урегулировать ситуацию на Востоке, продемонстрировав себя как "известного миротворца", поэтому он провел телефонные разговоры с несколькими лидерами государств Персидского залива включая наследного принца Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом аль-Саудом.
Говорил президент страны-агрессора и с королем Бахрейна Хамадом бин Ису аль-Галифой, эмиром Катара шейхом Тамином бин Хамадом аль-Тани и президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бин Заедом аль-Нагайяном.
Во время переговоров Путин цинично подчеркивал готовность России принять участие в стабилизации ситуации вокруг Ирана и государств Персидского залива. Он убеждал своих собеседников в важности срочного урегулирования конфликта дипломатическим путем.
Кстати, Кремль публично раскритиковал удары, по Ирану силами США и Израиля, но никоим образом не готов к активной военной помощи Тегерану, ведь все ресурсы тратят на войны против Украины.
О каких успехах в Иране заявляли США?
Американский президент Дональд Трамп во время своего выступления в Белом доме 2 марта отметил, что военная операция была рассчитана примерно на 4 недели. Впрочем, по его словам, войска США опережают эти сроки.
Напомним, что еще в начале операции американцам удалось убить верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи.
При этом Центральное командование ВС США сообщило о ликвидации всех 11 иранских боевых кораблей, которые до 28 февраля дислоцировались в Оманском заливе.