Об этом 24 Каналу рассказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло, отметив, что те страны, которые страдают от ударов Ирана, очень долго выстраивали системы классической противоракетной обороны. Даже в Израиле, который имеет несколько слоев воздушной обороны, лазерное оружие, были прилеты.

Какие инструменты влияния на Россию имеют страны Ближнего Востока?

Жмайло объяснил, что Украина глобально готова делиться своим опытом. И некоторые страны, такие как Германия, очень заинтересованы в привлечении ветеранов, которые инструктировали солдат и офицеров Бундесвера, в частности, как использовать и как бороться с дронами.

"Украина сможет оказать соответствующую поддержку странам Ближнего Востока, которые сейчас страдают от иранских атак, если они нажмут на Путина о перемирии, тогда сможем высвободить определенное количество персонала", – подчеркнул он.

Обратите внимание! Президент Украины предложил отправить в страны Ближнего Востока, которые страдают от ударов дронов из Ирана, лучших украинских экспертов по сбиванию этих средств. Это может произойти при условии, если лидеры этих стран, которые имеют прекрасные отношения с россиянами, убедят Владимира Путина объявить перемирие, которое продлится в течение одного месяца.

Он напомнил, что во времена холодной войны, в 1980-х годах, когда США начали целенаправленное расшатывание СССР, то страны, которые сейчас испытывают атаки, были вовлечены в этот процесс. Они через увеличение добычи обвалили мировые цены на нефть. Тогда советская нефть стала никому не интересной. Поэтому нефть, по его словам, является инструментом конкретного политического давления.

Когда пришла к власти администрация Дональда Трампа, звучала определенная информация, что ведутся переговоры о том, чтобы повторить этот успешный опыт по обвалу цен на нефть. Но для этого нужно принимать политические решения,

– подчеркнул Дмитрий Жмайло.

В этом контексте, война которая разгорелась на Ближнем Востоке, это, по мнению исполнительного директора Украинского центра безопасности и сотрудничества, окно возможностей для того, чтобы снова актуализировать этот вопрос. Потому что сотрудничество Ирана и России, в частности, является следствием того, что страны Ближнего Востока сейчас страдают.

Поэтому этими заявлениями, по его словам, президент Украины вводит в обсуждение саму эту идею: если бы западные демократии, страны союзники США и Европы, которые сейчас страдают от иранских атак, хотят действительно остановить это нашествие, то нужно более активно действовать. И, в частности нефть в этом смысле выступает весомым инструментом.

Как развиваются события на Ближнем Востоке?