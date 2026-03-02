Официальный перечень с целями США в операции против Ирана опубликовала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Какова главная цель американцев в противостоянии с Ираном?

В заявлении Белого дома говорится о таких планах:

полное уничтожение иранского ракетного арсенала и всей инфраструктуры, позволяющей производить баллистические ракеты;

окончательный разгром Военно-морских сил Ирана;

предотвращение дальнейшей дестабилизации региона, мира и атак на американские силы со стороны "террористических сателлитов режима";

ликвидация способности Ирана создавать и применять самодельные взрывные устройства и придорожные фугасы;

абсолютная гарантия того, что Иран никогда не получит ядерное оружие;

надежная защита ключевых интересов и безопасности Соединенных Штатов.

Кэролайн Левитт также добавила, что уже во время первых ударов были уничтожены 49 высокопоставленных представителей иранского режима.

Следует заметить, что в ответ на начатую совместную операцию США и Израиля против Ирана и убийства лидера страны аятоллы Али Хаменеи, Иран атаковал Израиль и американские военные базы в нескольких странах на Ближнем Востоке.

Взрывы гремели, в частности в Бахрейне, в Кувейте, в ОЭА, в Саудовской Аравии. К тому же, в противостоянии также принимают участие представители "Хезболлы". Под угрозой иранских дронов была и военная база Великобритании на Кипре.

Как ситуацию комментировал Трамп?