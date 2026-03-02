Официальный перечень с целями США в операции против Ирана опубликовала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
Какова главная цель американцев в противостоянии с Ираном?
В заявлении Белого дома говорится о таких планах:
- полное уничтожение иранского ракетного арсенала и всей инфраструктуры, позволяющей производить баллистические ракеты;
- окончательный разгром Военно-морских сил Ирана;
- предотвращение дальнейшей дестабилизации региона, мира и атак на американские силы со стороны "террористических сателлитов режима";
- ликвидация способности Ирана создавать и применять самодельные взрывные устройства и придорожные фугасы;
- абсолютная гарантия того, что Иран никогда не получит ядерное оружие;
- надежная защита ключевых интересов и безопасности Соединенных Штатов.
Кэролайн Левитт также добавила, что уже во время первых ударов были уничтожены 49 высокопоставленных представителей иранского режима.
Следует заметить, что в ответ на начатую совместную операцию США и Израиля против Ирана и убийства лидера страны аятоллы Али Хаменеи, Иран атаковал Израиль и американские военные базы в нескольких странах на Ближнем Востоке.
Взрывы гремели, в частности в Бахрейне, в Кувейте, в ОЭА, в Саудовской Аравии. К тому же, в противостоянии также принимают участие представители "Хезболлы". Под угрозой иранских дронов была и военная база Великобритании на Кипре.
Как ситуацию комментировал Трамп?
Во время своего выступления в Белом доме 2 марта президент США тоже определял ключевые задачи масштабной военной кампании против Ирана. По его словам, американские силы уже активно разрушают ракетный арсенал Ирана – процесс продолжается непрерывно, ежечасно, и одновременно ликвидируется вся инфраструктура, позволяющая Тегерану создавать новые, современные баллистические ракеты.
Трамп подчеркнул, что этот "ужасный террористический режим" представляет прямую угрозу не только региону, но и непосредственно безопасности Соединенных Штатов.
Кстати, относительно продолжительности боевых действий глава Белого дома сообщал о предварительных планах "завершить все" через 4 недели. Впрочем, по его словам, США уже опережают "график".