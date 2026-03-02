Офіційний перелік з цілями США в операції проти Ірану опублікувала прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт.

Дивіться також Україна допоможе Близькому Сходу знищувати дрони: Зеленський назвав умову

Яка головна мета американців у протистоянні з Іраном?

У заяві Білого дому йдеться про такі плани:

повне знищення іранського ракетного арсеналу та всієї інфраструктури, що дозволяє виробляти балістичні ракети;

остаточне розгромлення Військово-морських сил Ірану;

унеможливлення подальшої дестабілізації регіону, світу та атак на американські сили з боку "терористичних сателітів режиму";

ліквідація здатності Ірану створювати та застосовувати саморобні вибухові пристрої й придорожні фугаси;

абсолютна гарантія того, що Іран ніколи не отримає ядерну зброю;

надійний захист ключових інтересів та безпеки Сполучених Штатів.

Керолайн Левітт також додала, що вже під час перших ударів було знищено 49 високопоставлених представників іранського режиму.

Варто зауважити, що у відповідь на розпочату спільну операцію США та Ізраїля проти Ірану та вбивства лідера країни аятоли Алі Хаменеї Іран атакував Ізраїль і американські військові бази у кількох країнах на Близькому Сході.

Вибухи гриміли, зокрема в Бахрейні, у Кувейті, в ОЕА, у Саудівській Аравії. До того ж у протистоянні також беруть участь представники "Хезболли". Під загрозою іранських дронів була й військова база Великої Британії на Кіпрі.

Як ситуацію коментував Трамп?