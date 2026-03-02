Таку заяву зробив український президент Володимир Зеленський у телефонному інтерв'ю для агентства Bloomberg.

Як Україна може допомогти Близькому Сходу?

Після 4 років повномасштабної війни Україна розвинула унікальний досвід перехоплення безпілотників, зокрема "Шахедів" іранського виробництва, якими Тегеран атакує Об'єднані Арабські Емірати, Катар та Саудівську Аравію.

Тож, за даними видання, Володимир Зеленський запропонував направити на Близький Схід найкращих експертів зі збивання іранських БпЛА, якщо лідерам цих країн вдасться переконати Путіна погодитися на перемир'я.

Я б порадив наступне: лідери Близького Сходу мають чудові стосунки з росіянами... Вони можуть попросити росіян запровадити місячне припинення вогню,

– сказав президент України журналістам.

За його словами, Україна зможе відправити своїх спеціалістів після укладення перемир'я, тривалістю 2 тижні або місяці. На думку Володимира Зеленського, це дозволить вищезгаданим країнам захистити цивільне населення.

Видання констатувало, що раніше Росія неодноразово відхиляла заклики президента США Дональда Трампа до припинення вогню в Україні, тому ухвалення такого рішення Володимиром Путіним називають малоймовірним.

Зазначається, що пропозиція Володимира Зеленського пролунала після низки ударів по містах Близького Сходу, зокрема, по Дубаю, які стали мішенню для іранських безпілотників та ракет, внаслідок відповіді Ірану на атаку США.

"Безумовно, ОАЕ, Саудівська Аравія, Катар мають добрі відносини, перш за все економічні, з Путіним. Ми можемо допомогти Ізраїлю так само", – наголосив Володимир Зеленський у телефонному інтерв'ю.

