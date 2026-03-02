Про це під час спілкування із журналістами заявив Володимир Зеленський, передає 24 Канал.

Чи скоротиться кількість допомоги від партнерів через конфлікт на Близькому Сході?

Володимир Зеленський повідомив, що питання впливу подій на Близькому Сході на забезпечення України ППО перебуває під постійною увагою. За його словами, українська сторона підтримує регулярний контакт щодо цього із партнерами – нещодавно це питання обговорювалось із канцлером Німеччини.

Глава держави наголосив, що наразі ні від США, ні від європейських країн не надходило сигналів щодо можливого скорочення допомоги. Він підкреслив, що партнери усвідомлюють важливість відповідного озброєння для України.

Всі розуміють, що для нас це наше життя, відповідна зброя. Поки що програма PURL працює, я працюю над тим, щоб були транші від наших європейських партнерів,

– сказав Зеленський.

Водночас він зауважив, що тривалий конфлікт на Близькому Сході та збереження високої інтенсивності бойових дій потенційно може вплинути на обсяги постачання систем ППО для Києва.

Оцінюючи вплив війни в Ірані на постачання озброєння Україні, президент зазначив, що українська сторона не фіксує змін у запланованих поставках, однак варто зауважити, що з початку загострення минуло замало часу, аби робити остаточні висновки.

"В будь-якому випадку, якщо будуть довгі бойові дії на Близькому Сході, безумовно, це буде впливати на постачання. Я впевнений в цьому", – наголосив президент.

Окремо Зеленський повідомив, що Україна наразі докладатиме максимум зусиль для збереження внутрішнього фінансування оборонної сфери, щоб вітчизняне виробництво працювало на повну потужність.

Також президент акцентував на фінансовій допомозі Європейського Союзу у розмірі 90 мільярдів євро. Українська сторона веде переговори, зокрема із Угорщиною, для врегулювання цього питання та недопущення затримок у фінансуванні.

Як Зеленський прокоментував війну в Ірані?