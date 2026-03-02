Об этом во время общения с журналистами заявил Владимир Зеленский, передает 24 Канал.

Смотрите также Под ударом окажется Украина с Молдовой и не только: как далеко могут лететь ракеты Ирана

Сократится ли количество помощи от партнеров из-за конфликта на Ближнем Востоке?

Владимир Зеленский сообщил, что вопрос влияния событий на Ближнем Востоке на обеспечение Украины ПВО находится под постоянным вниманием. По его словам, украинская сторона поддерживает регулярный контакт по этому поводу с партнерами – недавно этот вопрос обсуждался с канцлером Германии.

Глава государства подчеркнул, что пока ни от США, ни от европейских стран не поступало сигналов о возможном сокращении помощи. Он подчеркнул, что партнеры осознают важность соответствующего вооружения для Украины.

Все понимают, что для нас это наша жизнь, соответствующее оружие. Пока программа PURL работает, я работаю над тем, чтобы были транши от наших европейских партнеров,

– сказал Зеленский.

В то же время он отметил, что длительный конфликт на Ближнем Востоке и сохранение высокой интенсивности боевых действий потенциально может повлиять на объемы поставок систем ПВО для Киева.

Оценивая влияние войны в Иране на поставки вооружения Украине, президент отметил, что украинская сторона не фиксирует изменений в запланированных поставках, однако стоит заметить, что с начала обострения прошло мало времени, чтобы делать окончательные выводы.

"В любом случае, если будут долгие боевые действия на Ближнем Востоке, безусловно, это будет влиять на поставки. Я уверен в этом", – подчеркнул президент.

Отдельно Зеленский сообщил, что Украина сейчас будет прилагать максимум усилий для сохранения внутреннего финансирования оборонной сферы, чтобы отечественное производство работало на полную мощность.

Также президент акцентировал на финансовой помощи Европейского Союза в размере 90 миллиардов евро. Украинская сторона ведет переговоры, в частности с Венгрией, для урегулирования этого вопроса и недопущения задержек в финансировании.

Как Зеленский прокомментировал войну в Иране?