Відповідну заяву опублікували на сайті МЗС України.
Що робити українцям, які на Близькому Сході?
МЗС закликало усіх громадян України, які наразі перебувають в країнах Близького Сходу, бути пильними, стежити за повідомленнями місцевих компетентних органів та неухильно дотримуватися заходів безпеки.
Обов'язково у будь-яких випадках мати при собі документи, які посвідчують особу.
Українцям, які перебувають на території Ізраїлю, рекомендують:
- неухильно дотримуватися вказівок Командування тилу Ізраїлю;
- постійно відстежувати офіційні повідомлення місцевої влади та Посольства України в Державі Ізраїль;
- мінімізувати пересування та уникати місць масового скупчення людей;
- завчасно з'ясувати розташування найближчих укриттів.
Зверніть увагу! У разі надзвичайної ситуації звертайтеся на:
– гарячу лінію Посольства України в Ізраїлі: +972 54 667 67 82 (Viber, Telegram), email: consul_il@mfa.gov.ua,
– гарячу лінію Посольства України в Ірані: +98 9128 436 681 (WhatsApp), email: emb_ir@mfa.gov.ua,
– цілодобову гарячу лінію МЗС України: +38 044 238 1588, email: cons_or@mfa.gov.ua.
Безпека громадян України залишається нашим безумовним пріоритетом,
– наголосили у МЗС.
Нагадаємо, що українців закликали залишити Іран через ускладнення безпекової ситуації ще на початку січня.
Що відбувається на Близькому Сході?
Вранці 28 лютого в Ірані пролунали вибухи. Ізраїль завдав "превентивного" удару по Ірану. Також було атаковано об'єкти "Хезболли" в Лівані.
Згодом Дональд Трамп оголосив, що почав масштабну операцію проти Ірану. Її Штати здійснюють разом з Ізраїлем. Підготовка тривала декілька місяців.
У відповідь Іран завдав ударів по Ізраїлю та низці країн, де є американські військові об'єкти. Зокрема, гучно було в ОАЕ. Стверджується, що там загинула одна людина.