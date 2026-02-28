Відповідну заяву опублікували на сайті МЗС України.

Що робити українцям, які на Близькому Сході?

МЗС закликало усіх громадян України, які наразі перебувають в країнах Близького Сходу, бути пильними, стежити за повідомленнями місцевих компетентних органів та неухильно дотримуватися заходів безпеки.

Обов'язково у будь-яких випадках мати при собі документи, які посвідчують особу.

Українцям, які перебувають на території Ізраїлю, рекомендують:

неухильно дотримуватися вказівок Командування тилу Ізраїлю;

постійно відстежувати офіційні повідомлення місцевої влади та Посольства України в Державі Ізраїль;

мінімізувати пересування та уникати місць масового скупчення людей;

завчасно з'ясувати розташування найближчих укриттів.

Зверніть увагу! У разі надзвичайної ситуації звертайтеся на:



– гарячу лінію Посольства України в Ізраїлі: +972 54 667 67 82 (Viber, Telegram), email: consul_il@mfa.gov.ua,

– гарячу лінію Посольства України в Ірані: +98 9128 436 681 (WhatsApp), email: emb_ir@mfa.gov.ua,

– цілодобову гарячу лінію МЗС України: +38 044 238 1588, email: cons_or@mfa.gov.ua.

Безпека громадян України залишається нашим безумовним пріоритетом,

– наголосили у МЗС.

Нагадаємо, що українців закликали залишити Іран через ускладнення безпекової ситуації ще на початку січня.

Що відбувається на Близькому Сході?