Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

Як Зеленський реагує на ситуацію на Близькому Сході?

Зеленський заявив після ударів США та Ізраїлю по Ірану, що події на Близькому Сході розвиваються дуже швидко. Він наголосив, що українці ніколи не загрожували Ірану, однак режим країни сам обрав співпрацю з Росією.

Президент України додав, що Тегеран постачає росіянам ударні "Шахеди", технології до них та інше озброєння. За даними Зеленського, за час повномасштабної війни Росія запустила по Україні понад 57 тисяч таких безпілотників.

Український лідер зазначив, що від дій Ірану страждали й інші народи. Тож Зеленський вважає, що важливо дати іранському народу шанс позбутися такого режиму.

Важливо зберегти якнайбільше життів. Важливо не допускати розширення війни,

– наголосив Зеленський.