Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

Как Зеленский реагирует на ситуацию на Ближнем Востоке?

Зеленский заявил после ударов США и Израиля по Ирану, что события на Ближнем Востоке развиваются очень быстро. Он подчеркнул, что украинцы никогда не угрожали Ирану, однако режим страны сам избрал сотрудничество с Россией.

Президент Украины добавил, что Тегеран поставляет россиянам ударные "Шахеды", технологии к ним и другое вооружение. По данным Зеленского, во время полномасштабной войны Россия запустила по Украине более 57 тысяч таких беспилотников.

Украинский лидер отметил, что от действий Ирана страдали и другие народы. Поэтому Зеленский считает, что важно дать иранскому народу шанс свергнуть такой режим. А также обеспечить безопасность всем, кто пострадал от террора со стороны Ирана.

Какая позиция Украины?

Зеленский подчеркнул, что позиция Украины хорошо известна и не изменилась. Важно сохранить как можно больше жизней.

Важно не допускать расширения войны,

– подчеркнул президент Украины.

Он также отметил важность решимости США, благодаря которой "всегда глобальные преступники слабеют".