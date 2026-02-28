Зазначається, що держава підтримує іранський народ і його бажання жити в безпеці, свободі та процвітанні. Про це йдеться у заяві МЗС України.

Як відреагувала Україна на події в Ірані?

У МЗС України зауважили, що іранський режим десятиліттями знущався зі свого народу та розгорнув масштабну політику насильства проти власних людей та інших країн.

Увесь цей час Іран масово порушував права людини всередині країни та підтримував бойовиків. А ще – надавав військову підтримку Росії для війни проти України. Подібна співпраця обох режимів – це грубе порушення міжнародного права.

Ми пам'ятаємо і ніколи не забудемо удари тисяч "Шахедів" по наших мирних містах і людях,

– зазначили у міністерстві.

Там також наголосили на глибокій кризі внутрішньої політики Ірану. І, як неодноразово наголошував президент Зеленський, іранський режим уже давно мав піти.

"Режим витрачав колосальні ресурси саме на насильство, вбивства і хаос, а не на забезпечення власних людей, економічне становище яких продовжувало погіршуватися з кожним роком… Причиною нинішніх подій є саме насильство та свавілля іранського режиму, зокрема вбивства та репресії проти мирних протестувальників, які за останні місяці набули особливо великих масштабів", – додали у МЗС.

У відомстві зауважили, що іранська влада могла запобігти силовому сценарію, але проігнорувала дипломатію і затягувала час, сподіваючись ввести в оману міжнародну спільноту.

Підтверджуємо нашу незмінну позицію: ми бажаємо безпеки, процвітання та свободи іранському народу, а також стабільності та процвітання Близькому сходу. Ми дякуємо всім у світі, хто підтримував і підтримує іранський народ у цей складний час,

– резюмували у МЗС.

