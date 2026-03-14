Головнокомандувач Олександр Сирський побував у районі активних боїв на півдні. Він зустрівся із командирами бригад, полків, батальйонів, які ведуть тут наступальні дії.
Яка ситуація на Півдні?
За словами генерала, Сили оборони України утримують визначені рубежі, нищать ворога, поступово просуваються вперед та ведуть бої за звільнення населених пунктів.
Сирський віддав розпорядження для вирішення проблемних питань, а також обговорив з командирами варіанти та перспективи подальших дій.
Наші пріоритети – звільнення української території від окупантів та збереження життів наших воїнів. Водночас для успішної операції важлива інформаційна тиша,
– наголосив головком.
- Нагадаємо, що українські військові майже повністю витіснили російські сили з Дніпропетровської області та зачистили близько 400 квадратних кілометрів.
- Військовий оглядач Іван Тимочко пояснив, що Росія доклала великих зусиль, аби хоча б символічно зайти на територію області. За його словами, російська пропаганда намагалася подати це як значний успіх і розширення фронту. Однак тепер, зазначає експерт, на цьому напрямку Росія фактично зазнала стратегічної поразки, а втрати її військ виявилися марними.
- Військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан додав, що українські дії не були повноцінним контрнаступом, а радше тактичними контрударами. Їхньою головною метою було не дати росіянам сформувати угруповання для наступу на північний схід Запорізька область з боку Гуляйполя.
- За словами Світана, російські війська швидко просунулися вперед, але не змогли належно укріпити тил. Цим скористалися українські сили і почали відтискати їх назад.
- Експерт також наголосив, що ключова боротьба зараз точиться саме за Запорізька область. Росія намагається розширити сухопутний коридор до Азовського моря, але постійні українські удари заважають їй розгорнути там великий наступ.