Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, які цілі мають українські військові. Він зауважив, що наша держава, та жаль, не має достатньо сил та засобів, щоб проводити масштабний контрнаступ, але локальна операція на Дніпропетровщині має свій успіх.

Які завдання Сил оборони на Дніпропетровщині?

Роман Світан зауважив, що українські військові на Дніпропетровщині здійснюють контрудари тактичного рівня. Головне завдання – не дати росіянам можливість створити угруповання для атак на північну та північно-східну частини Запорізької області.

Що відбувається на Дніпропетровщині: карта

Цим контрударом ми (Сили оборони – 24 Канал) практично нівелювали проблему для тої частини Запоріжжя,

– сказав полковник запасу ЗСУ.

Проте українським військовим важливо закріпитись на тих позиціях, які вони відвоювали, щоб противник згодом не зміг застати зненацька наших захисників.

Світан вважає, що Силам оборони важливо бути вкрай уважними до дій противника, адже окупанти перекидають свої потужності в бік Гуляйполя. Це може бути спробую підготуватись до атак по позиціях наших військовослужбовців.

Важливо! Українці фактично витіснили російські сили з Дніпропетровської області, звільнивши близько 400 квадратних кілометрів території. Військовий оглядач Іван Тимочко зазначив, що спроба ворога зайти в регіон була радше інформаційною кампанією. За його словами, відступ росіян став для них серйозним репутаційним ударом і може вплинути на подальші плани наступу.

Крім того, на думку військового експерта, згодом українські командири оперативного рівня дадуть розпорядження, де нашій армії варто зупинитись на Дніпропетровщині, аби перейти з наступу в оборону. Все задля того, щоб не дати противнику повернути раніше захоплені позиції, наступаючи зі сходу Запорізького фронту.

Як триває наступ ЗСУ на російські позиції?