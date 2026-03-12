Про це розповів співзасновник аналітичного проєкту DeepState Роман Погорілий в етері Radio NV.
Яких успіхів вдалося досягнути?
Наразі окремі території Дніпропетровської області перебувають в зоні інфільтрації ворога, тобто російські війська здійснюють постійні проникнення.
Хто слідкує за мапою, бачить, що коли вона змінюється в ділянці проведення зачистки, там залишається сіра зона,
– пояснив Погорілий.
Співзасновник DeepState також зазначив, що на цих ділянках зосереджена значна кількість російської піхоти. За його словами, військові противника перебувають як у посадках, так і в населених пунктах, де ховаються на обладнаних позиціях – у зруйнованих будівлях, будинках та бліндажах.
Погорілий додав, що російські сили намагаються накопичуватися там і періодично відправляють у глибину невеликі піхотні групи або навіть окремих військових.
Паралельно українські військові проводять зачистки на цих ділянках – зокрема направляють туди штурмові групи та посилюють роботу операторів дронів, щоб не дати окупантам накопичити сили та закріпитися.
Якщо говорити про наші оцінки, за чим ми слідкуємо в ході цього процесу, ми назвали цифри. Якщо говорити про червону зону, яка змінилася, перетворилась на сіру, але там, де активно діють Сили оборони, – це близько 80 квадратних кілометрів,
– зазначив Роман Погорілий.
За його словами, йдеться саме про зачистку, а не про звільнення.
Ситуація в районі Гуляйполя загострюється
За даними DeepState, останніми днями інтенсивність штурмових дій російських військ зросла на Гуляйпільському напрямку і навіть перевищила показники в районі Покровська.
Як повідомляють аналітики, російські сили намагаються використовувати можливості, що виникають через проблеми в українській обороні, та, залучаючи додаткові ресурси, посилюють тиск в Запорізькій області.
Загалом протягом перших 10 днів березня окупанти провели близько 1400 штурмів на різних ділянках фронту, що є найнижчим показником за останній час, "але не критично відрізняється від попередніх місяців".