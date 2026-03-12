Об этом рассказал соучредитель аналитического проекта DeepState Роман Погорелый в эфире Radio NV.
Каких успехов удалось достичь?
Сейчас отдельные территории Днепропетровской области находятся в зоне инфильтрации врага, то есть российские войска осуществляют постоянные проникновения.
Кто следит за картой, видит, что когда она меняется в области проведения зачистки, там остается серая зона,
– объяснил Погорелый.
Соучредитель DeepState также отметил, что на этих участках сосредоточено значительное количество российской пехоты. По его словам, военные противника находятся как в посадках, так и в населенных пунктах, где прячутся на оборудованных позициях – в разрушенных зданиях, домах и блиндажах.
Погорелый добавил, что российские силы пытаются накапливаться там и периодически отправляют в глубину небольшие пехотные группы или даже отдельных военных.
Параллельно украинские военные проводят зачистки на этих участках – в частности направляют туда штурмовые группы и усиливают работу операторов дронов, чтобы не дать оккупантам накопить силы и закрепиться.
Если говорить о наших оценках, за чем мы следим в ходе этого процесса, мы назвали цифры. Если говорить о красной зоне, которая изменилась, превратилась в серую, но там, где активно действуют Силы обороны, – это около 80 квадратных километров,
– отметил Роман Погорелый.
По его словам, речь идет именно о зачистке, а не об освобождении.
Ситуация в районе Гуляйполя обостряется
По данным DeepState, в последние дни интенсивность штурмовых действий российских войск возросла на Гуляйпольском направлении и даже превысила показатели в районе Покровска.
Как сообщают аналитики, российские силы пытаются использовать возможности, возникающие из-за проблем в украинской обороне, и, привлекая дополнительные ресурсы, усиливают давление в Запорожской области.
Всего в течение первых 10 дней марта оккупанты провели около 1400 штурмов на разных участках фронта, что является самым низким показателем за последнее время, "но не критично отличается от предыдущих месяцев".