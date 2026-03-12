Об этом рассказал соучредитель аналитического проекта DeepState Роман Погорелый в эфире Radio NV.

Каких успехов удалось достичь?

Сейчас отдельные территории Днепропетровской области находятся в зоне инфильтрации врага, то есть российские войска осуществляют постоянные проникновения.

Кто следит за картой, видит, что когда она меняется в области проведения зачистки, там остается серая зона,

– объяснил Погорелый.

Соучредитель DeepState также отметил, что на этих участках сосредоточено значительное количество российской пехоты. По его словам, военные противника находятся как в посадках, так и в населенных пунктах, где прячутся на оборудованных позициях – в разрушенных зданиях, домах и блиндажах.

Погорелый добавил, что российские силы пытаются накапливаться там и периодически отправляют в глубину небольшие пехотные группы или даже отдельных военных.

Параллельно украинские военные проводят зачистки на этих участках – в частности направляют туда штурмовые группы и усиливают работу операторов дронов, чтобы не дать оккупантам накопить силы и закрепиться.

Если говорить о наших оценках, за чем мы следим в ходе этого процесса, мы назвали цифры. Если говорить о красной зоне, которая изменилась, превратилась в серую, но там, где активно действуют Силы обороны, – это около 80 квадратных километров,

– отметил Роман Погорелый.

По его словам, речь идет именно о зачистке, а не об освобождении.

Ситуация в районе Гуляйполя обостряется