Головком Сирський заявив, що Кремль не має наміру припиняти наступальні дії, попри значні втрати на полі бою. Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці.

Дивіться також Російський "Кремній Ел" знищено, – у Defense Express розкрили, як це вдалося

Що відомо про втрати Росії у війні з Україною?

За словами Сирського, втрати російської армії у війні проти України вже три місяці поспіль перевищують кількість новобранців, яких Москва може залучити.

Відомо, що Головнокомандувач ЗСУ також провів зустріч із головнокомандувачем Збройних сил Швеції Мікаелем Классоном. Під час зустрічі обговорювали оперативну обстановку на фронті довжиною 1200 кілометрів, а також потреби ЗСУ в озброєнні та військовій техніці.

Сирський підкреслив, що візит шведського колеги є сигналом того, що партнерство з Україною залишається стратегічним пріоритетом Швеції.

Що відомо інші втрати росіян у війні з Україною?