Про кількість ліквідованих російських військових станом на 13 березня та їхню техніку, що згоріла під ударами ЗСУ, розповіли в Генштабі.

Які втрати Росії?

З початку повномасштабного вторгнення втрати Росії у війні становлять:

особового складу – близько 1 277 620 (+860) осіб;

танків – 11 773 (+7);

бойових броньованих машин – 24 202 (+5);

артилерійських систем – 38 369 (+50);

РСЗВ – 1 685 (+4);

засобів ППО – 1331 (+2);

літаків – 435 (+0);

гелікоптерів – 349 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 175 139 (+2071);

крилатих ракет – 4403 (+0);

кораблів/катерів – 31 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 83223 (+189);

спеціальної техніки – 4088 (+0).



Втрати ворога на 13 березня / Інфографіка Генштабу

До речі, військовий оглядач Іван Тимочко зазначив, що Росія витратила значні ресурси, щоб хоча б символічно показати перетин кордону Дніпропетровської області. Проте саме в цьому регіоні сталося помітне просування Сил оборони.

Як Сили оборони б'ють по окупантах?