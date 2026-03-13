Про кількість ліквідованих російських військових станом на 13 березня та їхню техніку, що згоріла під ударами ЗСУ, розповіли в Генштабі.

До теми Мінус 600 тисяч доларів: знищено два розвідувальних БпЛА противника "Мерлін-ВР"

Які втрати Росії?

З початку повномасштабного вторгнення втрати Росії у війні становлять:

  • особового складу – близько 1 277 620 (+860) осіб;
  • танків – 11 773 (+7);
  • бойових броньованих машин – 24 202 (+5);
  • артилерійських систем – 38 369 (+50);
  • РСЗВ – 1 685 (+4);
  • засобів ППО – 1331 (+2);
  • літаків – 435 (+0);
  • гелікоптерів – 349 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 175 139 (+2071);
  • крилатих ракет – 4403 (+0);
  • кораблів/катерів – 31 (+0);
  • підводних човнів – 2 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 83223 (+189);
  • спеціальної техніки – 4088 (+0).

Втрати Росії на 13 березня
Втрати ворога на 13 березня / Інфографіка Генштабу

До речі, військовий оглядач Іван Тимочко зазначив, що Росія витратила значні ресурси, щоб хоча б символічно показати перетин кордону Дніпропетровської області. Проте саме в цьому регіоні сталося помітне просування Сил оборони.

Як Сили оборони б'ють по окупантах?