Про кількість ліквідованих російських військових станом на 13 березня та їхню техніку, що згоріла під ударами ЗСУ, розповіли в Генштабі.
До теми Мінус 600 тисяч доларів: знищено два розвідувальних БпЛА противника "Мерлін-ВР"
Які втрати Росії?
З початку повномасштабного вторгнення втрати Росії у війні становлять:
- особового складу – близько 1 277 620 (+860) осіб;
- танків – 11 773 (+7);
- бойових броньованих машин – 24 202 (+5);
- артилерійських систем – 38 369 (+50);
- РСЗВ – 1 685 (+4);
- засобів ППО – 1331 (+2);
- літаків – 435 (+0);
- гелікоптерів – 349 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 175 139 (+2071);
- крилатих ракет – 4403 (+0);
- кораблів/катерів – 31 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 83223 (+189);
- спеціальної техніки – 4088 (+0).
Втрати ворога на 13 березня / Інфографіка Генштабу
До речі, військовий оглядач Іван Тимочко зазначив, що Росія витратила значні ресурси, щоб хоча б символічно показати перетин кордону Дніпропетровської області. Проте саме в цьому регіоні сталося помітне просування Сил оборони.
Як Сили оборони б'ють по окупантах?
Українські військові нещодавно знищили зенітний ракетний комплекс С-300В, радіолокаційну станцію С-300 і склади боєприпасів на окупованих територіях.
11 березня Генштаб повідомив про ураження комплексу "Бук-М1" на окупованій частині Запорізької області та командного пункту біля Авдіївки. Крім того, Сили оборони вдарили по пунктах управління російських військ у Селидовому.
Відпрацьовують наші військові і по російському тилу. Так, українські бійці завдали удару по заводу "Кремній Ел" у Брянській області. Туди полетіли ракети Storm Shadow.