Українські військові били по логістиці окупантів, масштаби збитків уточнюються. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Що відомо про операцію ЗСУ?

В ніч на 12 березня українську військові знищили ЗРК С-300В у районі Боровеньок Луганської області. Також було уражено ворожий командно-спостережний пункт на запорізькому напрямку.

На Луганщині Сили оборони також підірвали склад боєприпасів, технічних засобів та ешелон з пально-мастильними матеріалами росіян.

На тимчасово окупованій території Криму ЗСУ вгатили по радіолокаційній станції ЗРК С-300. Вибухи тоді прогриміли в Севастополі.

Також внаслідок влучання по складах росіян на Донеччині, було знищено близько 6000 ворожих боєприпасів.

В Генштабі зазначили, що такі операції сильно деморалізують російських військових, знижуючи спроможність щодо забезпечення та будь-яких штурмових дій.

Останні новини про успішні операції ЗСУ

  • Сили оборони України знищили 780 російських військових та значну кількість ворожої техніки на 12 березня, проте окупанти продовжують наступальні дії на деяких ділянках фронту.

  • ССО знищили кілька РЛС в Криму, підриваючи здатність ворога виявляти повітряні цілі. Були уражені командні пункти армії Росії та ЗРК "Бук-М3" на Луганщині.

  • ЗСУ здійснили атаки на зенітний комплекс "Панцир-С1", десантний катер і пункти управління безпілотниками на окупованих територіях та в Росії.