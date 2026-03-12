Українські військові били по логістиці окупантів, масштаби збитків уточнюються. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Що відомо про операцію ЗСУ?
В ніч на 12 березня українську військові знищили ЗРК С-300В у районі Боровеньок Луганської області. Також було уражено ворожий командно-спостережний пункт на запорізькому напрямку.
На Луганщині Сили оборони також підірвали склад боєприпасів, технічних засобів та ешелон з пально-мастильними матеріалами росіян.
На тимчасово окупованій території Криму ЗСУ вгатили по радіолокаційній станції ЗРК С-300. Вибухи тоді прогриміли в Севастополі.
Також внаслідок влучання по складах росіян на Донеччині, було знищено близько 6000 ворожих боєприпасів.
В Генштабі зазначили, що такі операції сильно деморалізують російських військових, знижуючи спроможність щодо забезпечення та будь-яких штурмових дій.
Останні новини про успішні операції ЗСУ
Сили оборони України знищили 780 російських військових та значну кількість ворожої техніки на 12 березня, проте окупанти продовжують наступальні дії на деяких ділянках фронту.
ССО знищили кілька РЛС в Криму, підриваючи здатність ворога виявляти повітряні цілі. Були уражені командні пункти армії Росії та ЗРК "Бук-М3" на Луганщині.
ЗСУ здійснили атаки на зенітний комплекс "Панцир-С1", десантний катер і пункти управління безпілотниками на окупованих територіях та в Росії.