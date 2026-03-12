Про актуальні втрати Росії у війні з Україною на 12 березня інформує Генштаб.
Які втрати Росії?
З початку повномасштабного вторгнення втрати Росії у війні становлять:
- особового складу – близько 1 276 760 (+780) осіб;
- танків – 11 766 (+3);
- бойових броньованих машин – 24 197 (+20);
- артилерійських систем – 38 319 (+56);
- РСЗВ – 1 681 (+1);
- засобів ППО – 1 329 (+1);
- літаків – 435 (+0);
- гелікоптерів – 349 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 173 068 (+2 102);
- крилатих ракет – 4 403 (+0);
- кораблів/катерів – 31 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 83 034 (+243);
- спеціальної техніки – 4 088 (+0).
Втрати Росії на 12 березня / Інфографіка Генштабу
Яких ще значних втрат зазнала Росія за останній час?
Окупанти залишилися без командних пунктів під Покровськом. Українські військові вгатили по пунктах управління російської армії в Селидовому. В операції брали участь 7-й корпус ДШВ і 412-а бригада Nemesis.
Днями один із найважливіших заводів у Росії, які працюють для продовження війни в Україні зазнав атаки. Президент Зеленський підтвердив успішну атаку на завод "Кремній" у Брянську, де виготовляли системи управління ракетами.
11 березня Сили оборони України атакували командний пункт, ЗРК "Бук-М1", склади боєприпасів та нафтобази на окупованих територіях. Уражено склади в районах Бердянська, Джанкоя, Авдіївки та інших, завдано шкоди логістичній інфраструктурі ворога.