Про актуальні втрати Росії у війні з Україною на 12 березня інформує Генштаб.

З початку повномасштабного вторгнення втрати Росії у війні становлять:



Втрати Росії на 12 березня / Інфографіка Генштабу

Окупанти залишилися без командних пунктів під Покровськом. Українські військові вгатили по пунктах управління російської армії в Селидовому. В операції брали участь 7-й корпус ДШВ і 412-а бригада Nemesis.

Днями один із найважливіших заводів у Росії, які працюють для продовження війни в Україні зазнав атаки. Президент Зеленський підтвердив успішну атаку на завод "Кремній" у Брянську, де виготовляли системи управління ракетами.