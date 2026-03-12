Об актуальных потерях России в войне с Украиной на 12 марта информирует Генштаб.

Какие потери России?

С начала полномасштабного вторжения потери России в войне составляют:

  • личного состава – около 1 276 760 (+780) человек;
  • танков – 11 766 (+3);
  • боевых бронированных машин – 24 197 (+20);
  • артиллерийских систем – 38 319 (+56);
  • РСЗО – 1 681 (+1);
  • средств ПВО – 1 329 (+1);
  • самолетов – 435 (+0);
  • вертолетов – 349 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 173 068 (+2 102);
  • крылатых ракет – 4 403 (+0);
  • кораблей/катеров – 31 (+0);
  • подводных лодок – 2 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 83 034 (+243);
  • специальной техники – 4 088 (+0).

Потери России на 12 марта / Инфографика Генштаба
Какие еще значительные потери понесла Россия за последнее время?

  • Оккупанты остались без командных пунктов под Покровском. Украинские военные ударили по пунктам управления российской армии в Селидово. В операции участвовали 7-й корпус ДШВ и 412-я бригада Nemesis.

  • На днях один из важнейших заводов в России, работающих для продолжения войны в Украине подвергся атаке. Президент Зеленский подтвердил успешную атаку на завод "Кремний" в Брянске, где изготавливали системы управления ракетами.

  • 11 марта Силы обороны Украины атаковали командный пункт, ЗРК "Бук-М1", склады боеприпасов и нефтебазы на оккупированных территориях. Поражены склады в районах Бердянска, Джанкоя, Авдеевки и других, нанесен ущерб логистической инфраструктуре врага.