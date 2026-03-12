Об актуальных потерях России в войне с Украиной на 12 марта информирует Генштаб.

С начала полномасштабного вторжения потери России в войне составляют:



Потери России на 12 марта / Инфографика Генштаба

Оккупанты остались без командных пунктов под Покровском. Украинские военные ударили по пунктам управления российской армии в Селидово. В операции участвовали 7-й корпус ДШВ и 412-я бригада Nemesis.

На днях один из важнейших заводов в России, работающих для продолжения войны в Украине подвергся атаке. Президент Зеленский подтвердил успешную атаку на завод "Кремний" в Брянске, где изготавливали системы управления ракетами.