Об этом проинформировали в пресс-службе 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ.
К теме Заменяют тяжелую технику, – в бригаде "Рубеж" раскрыли тактику россиян с наступлением тепла
Что известно об атаке на пункты управления врага?
Попадание произошло в городе Селидово Покровского района Донецкой области. Это более 20 километров от линии фронта и 15 километров к юго-востоку от Покровска.
Где расположено Селидово: смотрите карту DeepState
К операции присоединились военные 7-го корпуса ДШВ и 412-й бригады Nemesis Сил беспилотных систем. По итогам проведенных действий подтверждено поражение трех ключевых объектов российских оккупационных сил.
Речь идет, в частности, о пункте временного размещения подразделения беспилотников, который, по предварительным данным, работал в интересах 76-й десантно-штурмовой дивизии страны-агрессора. В здании находились и оккупанты, которые использовали его как укрытие.
Заметьте! Именно эту дивизию российские войска применяют для наступательных действий на Покровском направлении с декабря 2025 года, сообщили в ВСУ.
Поражение командных пунктов врага: смотрите видео ДШВ
Также был поражен пункт управления отряда "Зевс" 8-го отдельного батальона беспилотных систем 2-й общевойсковой армии России, где находились российские военные.
Кроме этого, под удар попали пункт временной дислокации и командный пункт 1-го мотострелкового батальона 30-й отдельной мотострелковой бригады.
По имеющейся информации, солдаты и офицеры командования батальона базировались на территории местного гостиничного комплекса. Сейчас данные о потерях противника уточняются.
Уничтожение этих объектов существенно ослабляет координацию вражеских подразделений беспилотных систем и управления войсками противника в Покровской агломерации,
– подчеркнули военные.
Что известно о других успешных операциях Сил обороны?
Украинские воины на днях ударили крылатыми ракетами по предприятию Кремний Эл в Брянске, применив Storm Shadow. В Генштабе объяснили, что завод играет важную роль в создании российского высокоточного вооружения.
Также сообщается, что в течение последних суток украинские военные ликвидировали 990 российских оккупантов. Общие потери армии страны-агрессора в войне против Украины уже достигли 1 275 980 человек.
Кроме того, подразделения ДШВ ВСУ на Александровском направлении уничтожили еще 10 российских военных и несколько единиц вражеской техники.