Об этом проинформировали в пресс-службе 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ.

Что известно об атаке на пункты управления врага?

Попадание произошло в городе Селидово Покровского района Донецкой области. Это более 20 километров от линии фронта и 15 километров к юго-востоку от Покровска.

К операции присоединились военные 7-го корпуса ДШВ и 412-й бригады Nemesis Сил беспилотных систем. По итогам проведенных действий подтверждено поражение трех ключевых объектов российских оккупационных сил.

Речь идет, в частности, о пункте временного размещения подразделения беспилотников, который, по предварительным данным, работал в интересах 76-й десантно-штурмовой дивизии страны-агрессора. В здании находились и оккупанты, которые использовали его как укрытие.

Заметьте! Именно эту дивизию российские войска применяют для наступательных действий на Покровском направлении с декабря 2025 года, сообщили в ВСУ.

Также был поражен пункт управления отряда "Зевс" 8-го отдельного батальона беспилотных систем 2-й общевойсковой армии России, где находились российские военные.

Кроме этого, под удар попали пункт временной дислокации и командный пункт 1-го мотострелкового батальона 30-й отдельной мотострелковой бригады.

По имеющейся информации, солдаты и офицеры командования батальона базировались на территории местного гостиничного комплекса. Сейчас данные о потерях противника уточняются.

Уничтожение этих объектов существенно ослабляет координацию вражеских подразделений беспилотных систем и управления войсками противника в Покровской агломерации,

– подчеркнули военные.

