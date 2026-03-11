Начальник разведки зенитно-ракетного артдивизиона бригады "Рубеж" Даниил Борисенко рассказал 24 Каналу, что сейчас у врага ограничено использование любой техники, в частности, автомобилей, бронетехники. Однако оккупанты больше используют беспилотники.

"Еще очень много влаги в полях. Очень трудно продвигаться сейчас в полях пешком, а на технике тем более. Она очень медленная, малоподвижная. Ее довольно легко поразить. Поэтому они мало используют технику. В противовес этому они нарастили использование ударных БПЛА. Только за минувшие сутки на нашем направлении был уничтожен 281 вражеский дрон. Сейчас летает очень много "Молний", "Ланцетов", – объяснил он.

Захватчики сейчас пытаются компенсировать недостаток своих штурмовых действий из-за погоды давлением с воздуха. Поэтому они сейчас очень активно используют все возможные типы БПЛА для атак на украинские позиции, логистические пути, тыловое обеспечение.

Почему уменьшилось количество штурмов?

Даниил Борисенко отметил, что также россияне продолжают работать артиллерией, штурмовой авиацией, забрасывая КАБами украинские прифронтовые населенные пункты. К сожалению, эффективного противодействия управляемым авиабомбам до сих пор нет.

Я не говорю, что штурмовых действий вообще нет. За минувшие сутки была зафиксирована 21 попытка штурмовых действий на нашем направлении. Однако несколько снизился градус. Прежде всего из-за погоды. Во-вторых, противник до сих пор не оправился от отключения Starlink. Поэтому до сих пор ищет альтернативные способы управления боем и управления подразделениями во время штурмовых действий,

– сказал начальник разведки зенитно-ракетного артдивизиона бригады "Рубеж".

