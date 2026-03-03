В то же время Украина адаптируется к новым вызовам, сочетая классические средства ПВО с инновационными решениями. Об этом сообщил главнокомандующий Александр Сырский.

Смотрите также Планов у них было немало: Сырский рассказал, как ВСУ смогли сорвать наступление россиян

Как Россия изменила свою тактику?

Враг постоянно экспериментирует с маршрутами, высотой полета и массированностью запусков. Если раньше дроны преимущественно двигались на определенных высотах и по типичным траекториям, то теперь оккупанты комбинируют различные параметры, чтобы перегрузить украинскую систему ПВО.

Как объяснил Сырский, противник:

изменяет высоту полета беспилотников, в том числе применяет сверхнизкие траектории;

использует сложные маршруты с обходом зон активной ПВО;

наращивает количество дронов в пределах одной атаки;

комбинирует удары "Шахедами" с ракетными обстрелами.

Такой подход имеет целью не только поражение объектов, но и истощение украинской противовоздушной обороны. Россия также делает ставку на беспилотники как на инструмент системного давления: удары по энергетике, логистических узлах, промышленных объектах и жилой застройке имеют целью создать постоянное напряжение в тылу.

Как отвечает Украина?

В ответ ВСУ перестраивает систему противодействия беспилотникам. Речь идет прежде всего о развитии так называемой "малой ПВО" – мобильных огневых групп, которые работают непосредственно по дронам на малых высотах.

Также активно внедряются дроны-перехватчики. Это относительно новый элемент обороны, который позволяет уничтожать вражеские беспилотники в воздухе без использования дорогих ракет.

По словам главнокомандующего, эффективность перехвата остается высокой, однако система постоянно совершенствуется с учетом новой тактики противника

Что еще изменилось в тактике российских обстрелов?