Об этом командующий Нацгвардии, украинский генерал Александр Пивненко эксклюзивно рассказал на ютуб-канале Анны Максимчук, подчеркнув, что сегодня штурмы с использованием колонн техники уже не работают, это больше недейственный метод.

Карта боев теперь просматривается

Российско-украинскую войну называют войной дронов. На фронте становится все труднее быть незаметным, ведь наблюдение за действиями войск осуществляют обе стороны и регулярно.

Тактика России в корне изменилась. На фронте появились сотни тысяч БпЛА. Вся карта ведения боевых действий "подсвечена". Как противник все видит, так и мы,

– подчеркнул Пивненко.

Командующий Нацгвардии привел пример, когда украинские бойцы 14-й бригады "Красная калина" уничтожили всего почти 250 единиц вражеской техники, в частности российские мотоциклы, байки, квадроциклы, бронемашины. Все это было ликвидировано за один световой день.

Так же и враг не даст нам такими большими колоннами ехать, забирать подразделения, вытеснять. Все видно. Поэтому очень важно во время проведения ротаций, находясь на позиции быть бдительными,

– подчеркнул Пивненко.

Он пояснил, что это момент, когда наш военнослужащий наиболее уязвим, поскольку может быть поражен. Ведь противник, по словам украинского генерала, имеет "глаза" и все видит даже в плохую погоду, когда идет дождь или снег, или в темное время года.

"Надо дойти до позиции, изменить нашего военнослужащего, а ему нужно оттуда выйти, поэтому важно замаскироваться и вести наблюдение", – подытожил Пивненко.

Обратите внимание! Российские оккупанты прибегают к тактике дистанционного минирования. Они сбрасывают с БпЛА, в частности типа Mavic, заминированные рации. При прикосновении к устройству оно взрывается. Среди мест, где противник оставляет такие рации – пути передвижения, например, автодороги.

Как оккупанты меняют тактику на фронте?