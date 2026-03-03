Водночас Україна адаптується до нових викликів, поєднуючи класичні засоби ППО з інноваційними рішеннями. Про це повідомив головнокомандувач Олександр Сирський.

Дивіться також Планів у них було чимало: Сирський розповів, як ЗСУ змогли зірвати наступ росіян

Як Росія змінила свою тактику?

Ворог постійно експериментує з маршрутами, висотою польоту та масованістю запусків. Якщо раніше дрони переважно рухалися на визначених висотах і за типовими траєкторіями, то тепер окупанти комбінують різні параметри, щоб перевантажити українську систему ППО.

Як пояснив Сирський, противник:

змінює висоту польоту безпілотників, у тому числі застосовує наднизькі траєкторії;

використовує складні маршрути з обходом зон активної ППО;

нарощує кількість дронів у межах однієї атаки;

комбінує удари "Шахедами" з ракетними обстрілами.

Такий підхід має на меті не лише ураження об’єктів, а й виснаження української протиповітряної оборони. Росія також робить ставку на безпілотники як на інструмент системного тиску: удари по енергетиці, логістичних вузлах, промислових об’єктах і житловій забудові мають на меті створити постійне напруження в тилу.

Як відповідає Україна?

У відповідь ЗСУ перебудовує систему протидії безпілотникам. Йдеться насамперед про розвиток так званої "малої ППО" – мобільних вогневих груп, які працюють безпосередньо по дронах на малих висотах.

Також активно впроваджуються дрони-перехоплювачі. Це відносно новий елемент оборони, який дозволяє знищувати ворожі безпілотники у повітрі без використання дорогих ракет.

За словами головнокомандувача, ефективність перехоплення залишається високою, однак система постійно вдосконалюється з урахуванням нової тактики противника

Що ще змінилось у тактиці російських обстрілів?