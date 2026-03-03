Водночас Україна адаптується до нових викликів, поєднуючи класичні засоби ППО з інноваційними рішеннями. Про це повідомив головнокомандувач Олександр Сирський.
Як Росія змінила свою тактику?
Ворог постійно експериментує з маршрутами, висотою польоту та масованістю запусків. Якщо раніше дрони переважно рухалися на визначених висотах і за типовими траєкторіями, то тепер окупанти комбінують різні параметри, щоб перевантажити українську систему ППО.
Як пояснив Сирський, противник:
- змінює висоту польоту безпілотників, у тому числі застосовує наднизькі траєкторії;
- використовує складні маршрути з обходом зон активної ППО;
- нарощує кількість дронів у межах однієї атаки;
- комбінує удари "Шахедами" з ракетними обстрілами.
Такий підхід має на меті не лише ураження об’єктів, а й виснаження української протиповітряної оборони. Росія також робить ставку на безпілотники як на інструмент системного тиску: удари по енергетиці, логістичних вузлах, промислових об’єктах і житловій забудові мають на меті створити постійне напруження в тилу.
Як відповідає Україна?
У відповідь ЗСУ перебудовує систему протидії безпілотникам. Йдеться насамперед про розвиток так званої "малої ППО" – мобільних вогневих груп, які працюють безпосередньо по дронах на малих висотах.
Також активно впроваджуються дрони-перехоплювачі. Це відносно новий елемент оборони, який дозволяє знищувати ворожі безпілотники у повітрі без використання дорогих ракет.
За словами головнокомандувача, ефективність перехоплення залишається високою, однак система постійно вдосконалюється з урахуванням нової тактики противника
Що ще змінилось у тактиці російських обстрілів?
Росія змінила підхід до повітряних атак на Україну, значно наростивши використання ударних БпЛА та балістичних ракет. За словами Юрія Ігната, нинішні атаки відрізняються від ударів 2022–2023 років, коли основною зброєю були крилаті ракети.
Росія систематично атакує українську енергетичну інфраструктуру, використовуючи ракети та дрони для знищення електростанцій та ліній електропередач. Нещодавно російські сили змістили фокус атак на логістичні об'єкти, такі як залізничні вузли, після короткого перемир'я за участю США та України.
З кожним новим роком ведення бойових дій російсько-українська війна змінюється. Ворог постійно вдається до нових тактик. Нині росіяни залучають для штурмів меншу кількість військової техніки.