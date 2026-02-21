Українська армія демонструє стійкість у війні, яка "перевершує всі мислимі і немислимі масштаби". Про це Олександр Сирський заявив в інтерв'ю Le Monde.
Що відомо про плани Росії, які зірвали Сили оборони?
За словами Сирського, Росія готувала свої війська до проведення широкомасштабної наступальної операції. Москва планувала захопити весь Донбас, території в Запорізькій, Дніпропетровській та Херсонській областях, а також створити буферну зону на Харківщині й Сумщині. Проте реалізувати ці наміри не вдалося.
Головком назвав дві ключові причини зриву планів Росії. Перша – дії українських сил на прикордонних із Росією напрямках. У березні – квітні ЗСУ провели наступальні операції в Бєлгородській області, а в травні – червні – в Курській, що змусило ворога перегрупувати війська та відкласти запланований наступ. Друга причина стосується південно-східної ділянки фронту. У серпні російські війська розпочали наступ у напрямку Добропілля з метою оточення агломерації Покровськ – Мирноград і можливого просування в бік Дніпропетровської та Запорізької областей.
У відповідь ЗСУ розпочали контрнаступ, унаслідок чого передові підрозділи 51-ї армії Росії опинилися під загрозою оточення, а російське командування було змушене перекинути морську піхоту на цей напрямок.
Де тривають запеклі бої на фронті?
Військовий оглядач Денис Попович зазначив для 24 Каналу, що українські сили здійснили контратаки в районі Гуляйполя для стабілізації ситуації та зриву планів Росії на наступ весною та влітку. Російське командування планувало оточити Гуляйполе з півночі та півдня, але українські дії перешкоджають цим планам.
79 ОДШБр повідомляє, що Росія намагається оточити українських десантників у Мирнограді. Ворог і надалі діє малими групами та іноді використовує легку техніку.
За останню добу Сили оборони України змогли покращити позиції на півночі Харківської області, на Новопавлівському та Гуляйпільському напрямках. Російські війська не досягли успіху на більшості напрямків, зокрема на Куп'янському, Слов'янському, Костянтинівка-Дружківка та Херсонському.