Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що бойові дії тривають, а ситуація на фронті змінюється. Про це він заявив в інтерв'ю Le Monde.
Дивіться також Сирський назвав два напрямки, де Сили оборони проводять штурмові дії
Що сказав Сирський про перебіг війни в Україні?
Головнокомандувач визнав, що зараз надзвичайно складний період для держави, але наголосив на стійкості українських військових у протистоянні найбільшій армії Європи. Сирський згадав контратакувальну операцію під Добропіллям та відновлення контролю над 97% Куп'янська, який Росія неодноразово оголошувала захопленим.
За його словами, у Покровську ситуація складніша, однак українські сили утримують північну частину міста та стабілізували обстановку на заході.
Він зазначив, що у 2025 році втрати російської армії вперше перевищили рівень набору. Росія мобілізувала 406 тисяч осіб, тоді як загальні втрати сягнули близько 418 тисяч.
Головнокомандувач підкреслив, що його завдання – не допустити просування ворога вглиб оборони та створити умови для справедливих переговорів.
Яка ситуація на фронті?
Військовий оглядач Денис Попович під час розмови з 24 Каналом розповів, що українські сили здійснили контратаки в районі Гуляйполя для стабілізації ситуації та зриву планів Росії на наступ весною та влітку. Російське командування планувало оточити Гуляйполе з півночі та півдня, але українські дії перешкоджають цим планам.
Речник Сил оборони півдня Владислав Волошин розповів, що ЗСУ відновили контроль над понад 300 квадратними кілометрами територій на півдні з кінця січня. Операція триває на Гуляйпільському напрямку, українські війська проводять контратакувальні дії.
Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук повідомив 24 Каналу, що росіяни активізувалися біля Антонівських мостів, але їхні штурмові дії стримуються українськими силами. Українські сили покращують свої тактичні позиції на Півдні, зокрема в районі Степногірська, і руйнують ворожі логістичні можливості на тимчасово окупованих територіях.