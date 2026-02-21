Про це у розмові з 24 Каналом розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук, пояснивши наміри противника. Раніше Силам оборони вдалося дати відсіч росіянам, які намагалися висадитися на острів Круглик у Херсонській області.

Дивіться також Росіяни форсували Сіверський Донець, ЗСУ просуваються на Дніпропетровщині: як змінилася лінія фронту за тиждень

Для чого росіяни намагаються рухатися в районі Антонівських мостів?

"З одного боку, незрозуміло, чому ворог продовжує здійснювати самовбивчі рухи, атакуючи Антонівські мости, які зруйновані. А з іншого – очевидно, що він намагається на лівому березі покращити своїй тактичні позиції", – наголосив він.

Зверніть увагу! Як зазначив речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин, росіяни, скориставшись морозною погодою, намагаються форсувати річку Дніпро або ж притоки, щоб зайти в острівну зону на Півдні України. Але українські сили протидіють ворогу. Крім того, росіяни здійснюють спроби штурмувати біля Антонівських мостів, але і ці дії противника не мали успіху.

Противник на лівому березі контролює далеко не всі локації. Є ділянки фронту, за словами речника Української добровольчої армії "Південь", які принаймні вогневими засобами ураження контролюються Силами оборони. І це не дозволяє окупантам підійти до води.

Ситуація на Херсонщині: дивіться на карті

"Відповідно ці атаки продовжуються, а також є удари українських сил по лівому берегу, зокрема по тимчасового окупованих містах Олешки та Гола Пристань. Всі удари, які відпрацьовуються сьогодні по тимчасово окупованих територіях Херсонщини, – це руйнація ворожих спроможностей, логістики", – пояснив він.

Крім того, ці удари є намаганням зменшити тиск на український правий берег. Також Сили оборони, за його словами, здійснюють атакуючи дії в районі Степногірська. Там вдалося покращити українські тактичні позиції.

Загалом по Запорізькому фронту очевидно, що вдалося зламати плани ворога, який намагався прямувати до якогось оперативно-тактичного простору, щоб після закріплення там, рухатися далі, імовірно, на обласний центр Запоріжжя,

– припустив Сергій Братчук.

Наразі ці плани ворога і дедлайни, які існували, вимагають великих коректив. Тому що атаки, які він намагався здійснювати на Гуляйпільському та Степногірському напрямках, на думку речника Української добровольчої армії "Південь", не досягли мети.

Що відбувається на фронті?