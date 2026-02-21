Лише за останню добу Сили оборони ліквідували 1 010 російських окупантів . З початку повномасштабного вторгнення кількість вбитих російських солдатів сягає близько 1 258 890 осіб.

Полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан в ефірі 24 Каналу повідомив, що російська армія на Куп'янському напрямку зазнає більших втрат, ніж Сили оборони. За попередніми оцінками, співвідношення може досягати 1 до 27.