Кое-где Силы обороны смогли контратаковать и улучшить свои позиции. Карту фронта за последние дни проанализировали аналитики Института изучения войны (ISW).

Смотрите также Россияне пытались "просочиться" в ВСУ, а оказались в плену: ГПСУ о ситуации на фронте

Карта боевых действий от ISW: смотрите фото

Только за последние сутки Силы обороны ликвидировали 1 010 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения количество убитых российских солдат достигает около 1 258 890 человек.

Полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан в эфире 24 Канала сообщил, что российская армия на Купянском направлении несет большие потери, чем Силы обороны. По предварительным оценкам, соотношение может достигать 1 к 27.