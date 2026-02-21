Полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан в эфире 24 Канала объяснил, что Украина имеет механизм, который позволяет системно увеличивать этот разрыв. По его словам, при правильном построении обороны потери россиян могут достигать даже 1 к 100 и более.

Как загнать россиян в зону уничтожения?

Полковник ВСУ в запасе отметил, что Украина не должна реагировать на каждую попытку противника наступать зеркальной атакой. Наоборот, задача – создать перед своими позициями глубокую зону поражения, куда российские подразделения заходят сами. В этой полосе обороны работает сразу несколько уровней огневого воздействия, что позволяет уменьшать потери личного состава.

Нам надо создать килзону минимум до 30 километров. По возможности – так, чтобы россияне не доставали наших солдат на позициях и чтобы полностью минимизировать потери нашего личного состава,

– подчеркнул Свитан.

По его словам, российская армия продолжает наступать, и именно это нужно использовать. В зоне поражения можно задействовать различные инструменты – минирования, беспилотники, стрелковое вооружение, авиацию и артиллерию. Сочетание этих средств создает многослойную оборону.

Россияне сами лезут в эту килзону, а у нас есть как минимум пять вариантов их там уничтожать,

– отметил он.

Он подчеркнул, что именно такая модель позволяет увеличивать разрыв в соотношении потерь и доводить его до максимально возможного уровня без лишнего риска для украинских военных.

Нельзя гнаться за прорывами

Попытки масштабных наступательных операций, по мнению Свитана, ради символических результатов только увеличивают риски для личного состава. Стратегия должна строиться не на быстрых прорывах, а на постепенном истощении противника через оборону и тактические контрудары. Именно это позволяет сохранять людей и одновременно усиливать давление на российские подразделения.

Как только возникает вопрос о больших стратегических прорывах, это означает потери личного состава. Их нельзя допускать ни в коем случае,

– подчеркнул Свитан.

Он пояснил, что движение возможно только на тактическом уровне – для улучшения позиций или расширения зоны контроля. Речь идет не о глубоких наступлениях, а об ограниченных действиях, которые позволяют выгоднее развернуть оборону и увеличить глубину зоны поражения.

Только тактические контрудары для улучшения оборонительных позиций. Именно оборонительные позиции дают нам преимущество,

– отметил он.

По его мнению, именно в обороне Украина может доводить соотношение потерь до максимально выгодного уровня. Главная цель – не допустить россиян к украинским позициям и уничтожать их еще на подходе.

Купянск как пример тактики истощения

Свитан привел Купянское направление как показательный пример того, как работает такая модель. По его словам, россияне смогли переползти на правый берег Оскола, но не создали полноценного оперативного плацдарма. Их подразделения фактически оказались прижатыми к реке, без возможности развернуть масштабное наступление.

Внимание! На Купянском направлении большинство малых российских групп погибает еще на подступах к городу. По словам украинских пехотинцев, из группы в пять человек обычно выживает максимум один, и тот часто впоследствии ликвидируется или умирает от холода или истощения. Оккупанты несут потери во время штурмов, попыток продвижения через подземные коммуникации и из-за недостатка обеспечения.

Вместо того чтобы контратаковать наземными силами, украинские подразделения методично работали по этому тактическому выступлению средствами поражения. Речь идет об авиации, артиллерии и беспилотниках, которые постепенно уничтожали российские подразделения на ограниченном участке.

Их надо было просто размотать – это был вопрос времени, авиацией, артиллерией, FPV-дронами,

– объяснил он.

Он добавил, что именно такая технологическая модель позволяет увеличивать разрыв в потерях. По его мнению, при условии правильной организации работы беспилотных систем соотношение может быть значительно больше 1 к 27 и приближаться к максимально выгодному для Украины показателю.

Как нейтрализовать российскую авиацию?

Он отметил, что ключевой проблемой остаются российские КАБы, которыми Су-34 регулярно обстреливают украинские позиции. Именно эти удары не позволяют полностью закрыть "килзону" и довести соотношение потерь до максимально выгодного уровня. Поэтому главная задача – оттеснить российскую авиацию от линии применения управляемых бомб.

Надо додумать механизм, как отогнать российские Су-34 от возможности сбрасывать КАБы,

– подчеркнул Свитан.

Для этого есть несколько инструментов. Речь идет об использовании F-16 с ракетами воздуха – воздуха большой дальности, возможное усиление локаторов, а также перспективу применения шведских Gripen с ракетами Meteor. Отдельным элементом может стать тактика ракетных засад с режимом радиомолчания.

Это целый комплекс задач, который дает возможность довести этот разрыв от 1 до 27 довести до соотношения 0 до 1000,

– отметил он.

Именно технологичность и системность уничтожения противника должны стать стратегической целью. Не допустить ни одного российского солдата к позициям и ни одного средства поражения к украинским военным – это та планка, к которой, по его словам, нужно стремиться.

